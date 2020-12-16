Закон об особом статусе Донбасса направили на подпись Зеленскому

Председатель Верховной рады его уже подписал

Председатель Верховной рады его уже подписал

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, который продлевает до 31 декабря 2021 года действие статьи 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные на сайте Верховной Рады.

Согласно информации в карке законопроекта, 16 декабря документ возвращен с подписью Главы Верховной Рады и направлен на подпись Президенту.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" заявили, что закон об особом статусе Донбасса поможет продолжить мирный процесс.