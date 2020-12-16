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16 декабря 2020, 18:33 42

Закон об особом статусе Донбасса направили на подпись Зеленскому

16 декабря 2020, 18:33 42
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Председатель Верховной рады его уже подписал
Председатель Верховной рады его уже подписал
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українською мовою

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон, который продлевает до 31 декабря 2021 года действие статьи 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные на сайте Верховной Рады.

Согласно информации в карке законопроекта, 16 декабря документ возвращен с подписью Главы Верховной Рады и направлен на подпись Президенту.

Как сообщалось ранее, в "Слуге народа" заявили, что закон об особом статусе Донбасса поможет продолжить мирный процесс.

закон спикер Верховная Рада президент законопроект
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