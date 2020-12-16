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16 декабря 2020, 17:24 8

В Украине хотят создать Единый портал сообщений о коррупции: какой закон готовит Рада

16 декабря 2020, 17:24 8
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Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект во втором чтении
Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект во втором чтении
Фото: Рixabay
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В Украине может появиться Единый портал сообщений о коррупции. Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендует Верховной Раде принять соответствующий законопроект №3450 во втором чтении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Комитет рассмотрел более 90 предложений, поданных народными депутатами.

Нардепы поддержали поправку, согласно которой Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должен привлекаться к судебному процессу, если в нем принимает участие разоблачитель.

Также депутаты поддержали правку, согласно которой награду разоблачителю должны выплачивать не после решения суда, а после реального взыскания средств с коррупционера в доход государства. Такие изменения предлагают внести в Уголовный процессуальный кодекс.

Состоялась дискуссия относительно определения понятия "разоблачитель", поскольку рабочая группа предложила сузить круг лиц, которые подпадают под него. Однако ни один из предложенных новых формулировок не нашел поддержки в комитете.

Кроме того, комитет рекомендовал отклонить поправки, которыми предлагается ряд изменений в УПК.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде поддержать проект закона №3450 во втором чтении и в целом с технико-юридическим доработкой", - сказано в сообщении.

Напомним, что в НАПК недовольны новым законопроектом о е-декларировании.

Украина Верховная Рада законопроект парламент комитет
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