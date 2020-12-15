В "Слуге народа" заявили, что закон об особом статусе Донбасса поможет продлить мирный процесс

Документ поддержали сегодня

Документ поддержали сегодня

Фото из открытых источников

Продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО на год (№4467) позволит продолжить переговорный процесс ради достижения мира на Донбассе.

Как пишет Regionews, об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "РБК-Украина".

"Это чисто формальное решение Верховной Рады, которое крайне необходимо, чтобы наши представители на переговорах могли спокойно продолжить работу. Мы сможем продолжить мирный процесс и мирные переговоры: как в формате Трехсторонней контактной группы, так и в формате нормандской четверки", - отметил он.

Корниенко добавил, что это следствие системного последовательного подхода в переговорах, ведь продолжение действия закона продолжается с 2014 года: "Очень важно, что парламент поддержал сегодня это решение в целом".

Как отмечают в "Слуге народа", принципиальных изменений в законе не имеет. Они могли бы появиться только при условии, если украинская сторона увидела со стороны России содержательное стремление быстро закончить войну и отдать Украине оккупированные территории.

Зато Россия даже не обеспечила допуск представителей Красного креста к местам содержания украинцев на оккупированной территории. Поэтому ни сам закон, ни продолжение его действия не могут ухудшить ситуацию для Украины.

"Мы понимаем, что Минские соглашения не являются совершенными. Они могут быть обновлены и пересмотрены согласно позиции Украины... Прежде всего фактор безопасности - контроль над границей, а следующим шагом - любые политические процессы. Этому должно предшествовать разведение, разминирование и т. п", - пояснил Александр Корниенко.

Напомним, сегодня, 15 декабря, Рада продлила особый статус Донбасса еще на год.