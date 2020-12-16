В Раду проходят четыре партии, ЕС догоняет "Слугу народа" - опрос
Если бы выборы в Верховную Раду проходили в декабре 2020 года, в Верховную Раду смогли бы попали четыре партии: "Слуга народа", "Европейская Солидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.
По данным социологов, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с партией, за "Слугу народа" проголосуют 26,5% респондентов.
"Европейская Солидарность" может рассчитывать на 19,5%, голосов избирателей, ОПЗЖ получит 17,7%, за "Батькивщину" готовы отдать голос 8,8% респондентов. Рейтинг всех остальных партий меньше 5%.
Также по данным исследования, количество граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, за год уменьшилось почти в три раза, а количество граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, выросло почти вдвое.
Лишь 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36%", - говорится в сообщении.
Напомним, главным разочарованием года украинцы назвали Зеленского - опрос.
По состоянию на декабрь 2020 года за действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 28% граждан.