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16 декабря 2020, 17:13 89

В Раду проходят четыре партии, ЕС догоняет "Слугу народа" - опрос

16 декабря 2020, 17:13 89
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Правящая партия "Слуга народа" постепенно теряет поддержку избирателей
Правящая партия "Слуга народа" постепенно теряет поддержку избирателей
Фото: flickr
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Если бы выборы в Верховную Раду проходили в декабре 2020 года, в Верховную Раду смогли бы попали четыре партии: "Слуга народа", "Европейская Солидарность", ОПЗЖ и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра Разумкова, передает RegioNews.

По данным социологов, среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с партией, за "Слугу народа" проголосуют 26,5% респондентов.

"Европейская Солидарность" может рассчитывать на 19,5%, голосов избирателей, ОПЗЖ получит 17,7%, за "Батькивщину" готовы отдать голос 8,8% респондентов. Рейтинг всех остальных партий меньше 5%.

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду

Также по данным исследования, количество граждан, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, за год уменьшилось почти в три раза, а количество граждан, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, выросло почти вдвое.

Лишь 16,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 67% - что события развиваются в неправильном направлении. В конце прошлого года эти показатели составляли соответственно 44% и 36%", - говорится в сообщении.

Напомним, главным разочарованием года украинцы назвали Зеленского - опрос.

По состоянию на декабрь 2020 года за действующего президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 28% граждан.

социология рейтинг партии Верховная Рада Слуга народа опрос
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