В Черновицкой области еще один район возглавил "Слуга народа"
Председателем Днестровской районного совета стал представитель партии Зеленского
Председателем Днестровской районного совета стал представитель партии Зеленского
На первой сессии Днестровского райсовета председателем избран Александр Янчак.
Об этом сообщил председатель областной организации партии "Слуга народа" Виталий Другановский на своей Facebook-странице, передает RegioNews.
В Черновицкой области председателем Днестровской районного совета избрали депутата партии "Слуга народа" Александра Янчака. За него проголосовали 37 из 42-х присутствующих депутатов.
Чергова приємна новина! 15 грудня на І сесії Дністровської районної ради, шляхом таємного голосування (ЗА – 37 з 42)...Posted by Другановський Віталій on Tuesday, December 15, 2020
Янчак родом с Сокирянщины, до сих пор работал заместителем председателя Сокирянской РГА.
Напомним, ранее сообщалось, что председателем Черновицкой райсовета стал "Слуга народа".
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