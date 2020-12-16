В Черновицкой области еще один район возглавил "Слуга народа"

Председателем Днестровской районного совета стал представитель партии Зеленского

Председателем Днестровской районного совета стал представитель партии Зеленского

Фото с Facebook-страницы Виталия Другановского

Об этом сообщил председатель областной организации партии "Слуга народа" Виталий Другановский на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

В Черновицкой области председателем Днестровской районного совета избрали депутата партии "Слуга народа" Александра Янчака. За него проголосовали 37 из 42-х присутствующих депутатов.

Чергова приємна новина! 15 грудня на І сесії Дністровської районної ради, шляхом таємного голосування (ЗА – 37 з 42)... Posted by Другановський Віталій on Tuesday, December 15, 2020

Янчак родом с Сокирянщины, до сих пор работал заместителем председателя Сокирянской РГА.

Напомним, ранее сообщалось, что председателем Черновицкой райсовета стал "Слуга народа".