Не хватает депутатов: Запорожский облсовет не может собраться на сессию

Во время прошлого заседания попытка избрания председателя облсовета закончилась дракой

Во время прошлого заседания попытка избрания председателя облсовета закончилась дракой

Фото: скриншот видео

В Запорожье депутаты областного совета не могут начать заседание сессии, продолжение которой назначили на сегодня, 15 декабря.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания облсовета, передает RegioNews.

Депутаты должны были продолжить заседание в 14:00, однако в сессионном зале зарегистрировались 22 новоизбранных депутата из 84.

Было объявлено несколько перерывов и перерестраций присутствующих, в результате чего в зале зарегистрировались 25 депутатов. Часть депутатов требует, чтобы сессию не откладывали и дождались всех депутатов.

Стоит отметить, что первую сессию Запорожского облсовета собрали 11 грудня, которая продолжалась до двух часов ночи следующего дня, после чего объявили технический перерыв до вторника.

Напомним, 12 декабря в Запорожье депутаты подрались, выбирая главу облсовета.