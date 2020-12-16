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16 декабря 2020, 15:43 9

Кабмин согласовал назначение на должность главы Запорожской ОГА Александра Старуха

16 декабря 2020, 15:43 9
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На заседании правительства также согласовали увольнение председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина
На заседании правительства также согласовали увольнение председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина
Фото Паноктикон
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Запорожскую облгосадминистрацию претендует возглавить Александр Старух.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания правительства.

С должности председателя Запорожской областной госадминистрации уволили Боговина Виталия Викторовича. Вчера Виталий Боговин был избран председателем Запорожского областного совета и заявил о сложении полномочий председателя ОГА.

Кабмин согласовал назначение Старуха Александра Васильевича на должность председателя Запорожской ОГА.

Александр Старух – уроженец Запорожья, историк по образованию, кандидат исторических наук. Он уже занимал должность председателя Запорожской ОГА при президентстве Виктора Ющенко. С мая 2008-го он исполнял обязанности председателя ОГА временно, а с сентября 2008-го был назначен на должность председателя. Уволил его в марте 2010-го новый президент Янукович. После освобождения занимался научной деятельностью, возглавляет Запорожскую областную организацию партии ВО "Батькивщина". Депутат Запорожского облсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Виталий Боговин заявил о своем избрании председателем Запорожского облсовета и сложил полномочия председателя ОГА.

Кабмин назначение ОГА Виталий Боговин Запорожская область
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