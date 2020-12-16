Кабмин согласовал назначение на должность главы Запорожской ОГА Александра Старуха

На заседании правительства также согласовали увольнение председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина

На заседании правительства также согласовали увольнение председателя Запорожской ОГА Виталия Боговина

Фото Паноктикон

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания правительства.

С должности председателя Запорожской областной госадминистрации уволили Боговина Виталия Викторовича. Вчера Виталий Боговин был избран председателем Запорожского областного совета и заявил о сложении полномочий председателя ОГА.

Кабмин согласовал назначение Старуха Александра Васильевича на должность председателя Запорожской ОГА.

Александр Старух – уроженец Запорожья, историк по образованию, кандидат исторических наук. Он уже занимал должность председателя Запорожской ОГА при президентстве Виктора Ющенко. С мая 2008-го он исполнял обязанности председателя ОГА временно, а с сентября 2008-го был назначен на должность председателя. Уволил его в марте 2010-го новый президент Янукович. После освобождения занимался научной деятельностью, возглавляет Запорожскую областную организацию партии ВО "Батькивщина". Депутат Запорожского облсовета.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Виталий Боговин заявил о своем избрании председателем Запорожского облсовета и сложил полномочия председателя ОГА.