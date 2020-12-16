На сайті Запорізької облради з’явилось рішення про обрання головою Віталія Боговіна

Раніше він заявив про своє обрання головою облради

Раніше він заявив про своє обрання головою облради

Фото: zor.gov.ua

Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті обласної ради, передає RegioNews.

Його кандидатуру на таємному голосуванні підтримали 43 депутати. Рішення підписала головуюча на засіданні, член тимчасової президії Олена Жук.

Як зазначено в протоколі пленарного засідання Запорізької обласної ради восьмого скликання, яке відбулось в залі №300 Запорізької обласної державної адміністрації, були присутні 43 депутати. За результатами таємного голосування, головою Запорізької обласної ради обрано Віталія Боговіна. Після обрання Віталій Боговін склав присягу", - йдеться в повідомленні.

В роботі сесії оголошено перерву до 11:00 17 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Запорізька облрада не могла зібратися на сесію - не вистачало депутатів. 12 грудня у Запоріжжі депутати побилися, обираючи голову облради: голоси депутатів збирали всю ніч, але їх не вистачило для обрання голови.

15 грудня Віталій Боговін заявив про своє обрання головою Запорізької облради, він склав обов'язки голови ОДА.

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