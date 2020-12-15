Нардеп от "Слуги народа" во время заседания Рады бронировал отель в Доминикане, - СМИ

Он вел переписку о гостинице для отдыха

Он вел переписку о гостинице для отдыха

Фото из открытых источников

Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Валерий Колюх председатель подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, избранный в 92-м округе в Киевской области) вел переписку о гостинице для отдыха.

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