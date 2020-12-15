Нардеп от "Слуги народа" во время заседания Рады бронировал отель в Доминикане, - СМИ
Он вел переписку о гостинице для отдыха
Он вел переписку о гостинице для отдыха
Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады "слуга народа" Валерий Колюх председатель подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, избранный в 92-м округе в Киевской области) вел переписку о гостинице для отдыха.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Цензор.НЕТ".
"6750 уже)))" - пишут "слуге народа".
"Ого" - отвечает Колюх. И получает ссылку на отель в Доминиканской республике - "Catalonia Bavaro Beach".
"Валера, выбираем рык... Вам бронировать? ... Египет тоже растет", - пишут Колюху.
"Бронируйте" - отвечает он.
Напомним, ранее "слугу народа” Петруняка поймали за просмотром пикантного фото в Раде.
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