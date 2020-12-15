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15 декабря 2020, 18:20 3

Правительство направило свыше 180 млн гривен на выплаты чернобыльцам

15 декабря 2020, 18:20 3
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Увеличение обеспечит выплату ежемесячной денежной компенсации
Увеличение обеспечит выплату ежемесячной денежной компенсации
Фото из открытых источников
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Кабинет министров направил более 180 млн гривен на выплаты чернобыльцам. Правительство 14 декабря одобрил распоряжение "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2020 год".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

"Распоряжением предусмотрено увеличение объема расходов в сумме 180,2 млн грн. Увеличение обеспечит выплату ежемесячной денежной компенсации", - сказано в сообщении.

Средства направят на:

  • компенсации стоимости продуктов гражданам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категориям І и II,
  • компенсации родителям пострадавших детей за период отсутствия питания в учреждениях образования,
  • компенсации за вред, причиненный здоровью,
  • помощи на оздоровление в случае увольнения с работы граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Отмечается, что в ближайшее время средства направят в регионы для дальнейшего целевого использования.

Напомним, ранее Кабмин разрешил выдать с COVID-фонда деньги на патриотические сериалы.

Кабмин Украина деньги Чернобыль правительство
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