Министры экологии и по делам ветеранов подали заявления об отставке - Разумков

Теперь депутаты должны рассмотреть отставку министров

Теперь депутаты должны рассмотреть отставку министров

Фото: из открытых источников

Министр экологии Роман Абрамовский, а также министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали в Верховную Раду заявления об отставке.

Об этом во время заседания Верховной Рады сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

Поступили заявления об увольнении от двух министров - от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов", - сказал Разумков.

Он попросил профильные комитеты собраться завтра утром на заседание, чтобы обсудить вопрос отставки министров.

Я прошу комитеты собраться завтра и рассмотреть утром эти вопросы, чтобы мы могли вынести их на пленарные заседания", - добавил глава Верховной Рады.

Напомним, "Слуги народа" перенесли заседании фракции на поздний вечер, на повестке дня - обсуждение кандидатур на должности в правительстве.

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