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14 декабря 2020, 12:29 7

СБУ разоблачила наркодилеров, которые работали в 15 областях Украины

14 декабря 2020, 12:29 7
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Банда ежемесячно продавала наркотики на 5 млн гривен
Банда ежемесячно продавала наркотики на 5 млн гривен
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая получала миллионные "доходы" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в группе было более 20 активных участников. Они наладили продажу кокаина, мефедрон, героина, MDMA, амфетамина, альфа-PVP и каннабиса на территории 15 областей Украины.

Свою продукцию фигуранты предлагали в закрытом Telegram-канале и доставляли ее заказчикам через сеть так называемых закладок. Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали "товар" для реализации через почтовые сервисы", - говорится в сообщении.

Деньги от заказчиков поступали на электронные кошельки различных платежных систем. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 млн грн.

Во время обысков в Киевской, Одесской и Винницкой областях изъяли почти 4 кг амфетамина, альфа-PVP и каннабиса, примерно 0,5 кг героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток "MDMA" и "Ксанакса".

В настоящее время задержаны 6 участников преступной группировки, в том числе люди, причастные к организации наркобизнеса.

Напомним, в Днепре и Запорожской области ликвидировали межрегиональный канал продажи наркотиков.

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