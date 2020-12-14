СБУ разоблачила наркодилеров, которые работали в 15 областях Украины

Банда ежемесячно продавала наркотики на 5 млн гривен

Банда ежемесячно продавала наркотики на 5 млн гривен

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной группы, которая получала миллионные "доходы" от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в группе было более 20 активных участников. Они наладили продажу кокаина, мефедрон, героина, MDMA, амфетамина, альфа-PVP и каннабиса на территории 15 областей Украины.

Свою продукцию фигуранты предлагали в закрытом Telegram-канале и доставляли ее заказчикам через сеть так называемых закладок. Для этого организаторы группы создали в регионах собственные ячейки наркокурьеров, которые получали "товар" для реализации через почтовые сервисы", - говорится в сообщении.

Деньги от заказчиков поступали на электронные кошельки различных платежных систем. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот наркодельцов составлял почти 5 млн грн.

Во время обысков в Киевской, Одесской и Винницкой областях изъяли почти 4 кг амфетамина, альфа-PVP и каннабиса, примерно 0,5 кг героина, кокаина и мефедрона, 250 таблеток "MDMA" и "Ксанакса".

В настоящее время задержаны 6 участников преступной группировки, в том числе люди, причастные к организации наркобизнеса.

Напомним, в Днепре и Запорожской области ликвидировали межрегиональный канал продажи наркотиков.