Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК
Сегодня, 15 декабря Верховная Рада поддержала проект закона №4470 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", который восстанавливает работу Нацагентства по предупреждению коррупции, которая была заблокирована после скандального решения Конституционного суда.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Рады, передает RegioNews.
Законопроект поддержали 300 народнх депутатов. Закон восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда.
Он предусматривает внесение изменений в Закон "О предупреждении коррупции", которыми НАПК наделяют необходимыми полномочиями и правами.
Закон предусматривает алгоритм реагирования НАПК на нарушения и признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.
Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения коррупционных правонарушений судьями или судьями Конституционного суда.
В законе также говорится об открытом круглосуточном доступе к Единому государственному реестру деклараций.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.
3 декабря в парламенте зарегистрировали третий проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.
4 декабря Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях, которая была отменена 27 ноября решением Конституционного суда.