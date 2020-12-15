Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК

Закон обеспечивает полноценную работу Национального агентства по предупреждению коррупции

Закон обеспечивает полноценную работу Национального агентства по предупреждению коррупции

Фото: flickr

Сегодня, 15 декабря Верховная Рада поддержала проект закона №4470 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции", который восстанавливает работу Нацагентства по предупреждению коррупции, которая была заблокирована после скандального решения Конституционного суда.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

Законопроект поддержали 300 народнх депутатов. Закон восстанавливает полномочия НАПК, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда.

Он предусматривает внесение изменений в Закон "О предупреждении коррупции", которыми НАПК наделяют необходимыми полномочиями и правами.

Закон предусматривает алгоритм реагирования НАПК на нарушения и признаки коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения коррупционных правонарушений судьями или судьями Конституционного суда.

В законе также говорится об открытом круглосуточном доступе к Единому государственному реестру деклараций.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

3 декабря в парламенте зарегистрировали третий проект закона о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование.

4 декабря Рада возобновила уголовную ответственность за ложь в декларациях, которая была отменена 27 ноября решением Конституционного суда.