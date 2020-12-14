Передачу дела зама Ермака Татарова от НАБУ в ГБР обжалуют в суде

В САП заявили, что скандальный судья Вовк вышел за пределы своих полномочий

В САП заявили, что скандальный судья Вовк вышел за пределы своих полномочий

Фото: flickr

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет обжаловать решение Печерского районного суда города Киева о передаче от НАБУ к ГБР дела о коррупции бывшего руководства "Укрбуда", и в частности, заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщается в Facebook САП, передает RegioNews.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение следственного судьи Печерского районного суда г.. Киева, который частично удовлетворил жалобу адвоката одного из подозреваемых в уголовном производстве по определению подследственности за другим органом", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что одиозный судья Печерского районного суда Сергей Вовк вышел за пределы предоставленных ему полномочий, когда принимал это решение.

Судебный контроль по делам НАБУ осуществляется Высшим антикоррупционным судом, а не Печерским районным судом г. Киев. В этом уголовном производстве 01.12.2020 года сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды, совершенной по предварительному сговору группой лиц), что является исключительной подследственностью НАБУ в соответствии с ч. 5 ст. 216 УПК Украины", - отметили в Антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, суд забрал в НАБУ дело, в котором фигурирует заместитель Ермака Олег Татаров, решение принял скандальный судья Сергей Вовк.