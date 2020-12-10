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10 декабря 2020, 11:40 491

Депутат от "слуг" судится с Хмельницким облсоветом

10 декабря 2020, 11:40 491
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Просит суд признать незаконными и отменить решение сессии совета
Просит суд признать незаконными и отменить решение сессии совета
Фото Подилля.NEWS
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Депутат Хмельницкого областного совета от партии “Слуга народа” Оксана Бочкарева подала в суд на Хмельницкую областную раду.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные госпортала "Судебная власть Украины”, раздел "Состояние рассмотрения дел".

Истица добивается признания незаконными и отмены решений сессии совета.

Очевидно речь идет о первуй сессии областного совета, на которой депутаты избрали председателя областного совета Виолетту Лабазюк (партия "За будущее”). Единственной конкуренткой Лабазюк была Оксана Бочкарева. После голосования депутат от "слуги” заявила местным СМИ о фальсификации результатов голосования за главу совета.

Иск будет рассматривать Хмельницкий окружной административный суд.

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат от партии "За будущее" Виолетта Лабазюк возглавил Хмельницкую областную раду.

суд выборы Хмельницкая область облсовет глава
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