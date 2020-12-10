Депутат от "слуг" судится с Хмельницким облсоветом
Депутат Хмельницкого областного совета от партии “Слуга народа” Оксана Бочкарева подала в суд на Хмельницкую областную раду.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные госпортала "Судебная власть Украины”, раздел "Состояние рассмотрения дел".
Истица добивается признания незаконными и отмены решений сессии совета.
Очевидно речь идет о первуй сессии областного совета, на которой депутаты избрали председателя областного совета Виолетту Лабазюк (партия "За будущее”). Единственной конкуренткой Лабазюк была Оксана Бочкарева. После голосования депутат от "слуги” заявила местным СМИ о фальсификации результатов голосования за главу совета.
Иск будет рассматривать Хмельницкий окружной административный суд.
Напомним, ранее сообщалось, что кандидат от партии "За будущее" Виолетта Лабазюк возглавил Хмельницкую областную раду.