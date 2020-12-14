Залог в два миллиона: ВАКС арестовал руководителя порта "Черноморск"

Срок меры пресечения - 60 дней с момента его задержания

Срок меры пресечения - 60 дней с момента его задержания

Фото: НАБУ

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с возможностью внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. гривен и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игоря Шевченко, которого подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тыс. грн. Срок пресечения - 60 дней с момента его задержания", - говорится в сообщении.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: прибывать по требованию к следователю, прокурору и суд; не отлучаться из г. Черноморск Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении; сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд из страны; носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в случае его освобождения из-под стражи в связи с внесением залога - до 8 февраля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, НАБУ задержало руководителя порта "Черноморск" при получении взятки $250 тыс, он требовал деньги за согласование плана предотвращения банкротства частной компании.