Глава НАПК Новиков бьет тревогу из-за закрытия дел судами: просит Венедиктову разобраться
Глава НАПК Александр Новиков обратился с письмами к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и председателю Верховного Суда Валентине Данишевской из-за конфликта интересов, когда суды безосновательно закрывают дела после решения Конституционного Суда от 27 октября.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт НАПК.
"Решение Конституционного Суда Украины (КСУ) № 13-р/2020 лишило НАПК возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов. Однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях (Коап), которыми предусматривается ответственность за такие нарушения, остаются в силе", - говорится в письмах.
Новиков подчеркнул, что несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела по конфликту интересов на основании решения КСУ. В письмах глава НАПК просит донести указанную информацию до судей и прокуроров.
"Протоколы, составленные с соблюдением требований ст.ст. 254-257 КУпАП должностными лицами Национального агентства, уполномоченными на то приказом председателя Национального агентства/решением Национального агентства согласно положениям ч.1 ст. 13 закона Украины "О предотвращении коррупции"), являются надлежащими и допустимыми доказательствами (в судебных делах)", – отметил глава НАПК в письмах.
Напомним, что суды остановили рассмотрение почти 1200 дел после решения КСУ.