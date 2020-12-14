Глава НАПК Новиков бьет тревогу из-за закрытия дел судами: просит Венедиктову разобраться

По его словам, суды безосновательно закрывают дела после решения Конституционного Суда от 27 октября

По его словам, суды безосновательно закрывают дела после решения Конституционного Суда от 27 октября

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Глава НАПК Александр Новиков обратился с письмами к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и председателю Верховного Суда Валентине Данишевской из-за конфликта интересов, когда суды безосновательно закрывают дела после решения Конституционного Суда от 27 октября.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт НАПК.

"Решение Конституционного Суда Украины (КСУ) № 13-р/2020 лишило НАПК возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов. Однако статьи Кодекса Украины об административных нарушениях (Коап), которыми предусматривается ответственность за такие нарушения, остаются в силе", - говорится в письмах.

Новиков подчеркнул, что несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела по конфликту интересов на основании решения КСУ. В письмах глава НАПК просит донести указанную информацию до судей и прокуроров.

"Протоколы, составленные с соблюдением требований ст.ст. 254-257 КУпАП должностными лицами Национального агентства, уполномоченными на то приказом председателя Национального агентства/решением Национального агентства согласно положениям ч.1 ст. 13 закона Украины "О предотвращении коррупции"), являются надлежащими и допустимыми доказательствами (в судебных делах)", – отметил глава НАПК в письмах.

Напомним, что суды остановили рассмотрение почти 1200 дел после решения КСУ.