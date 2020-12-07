Кандидат от партии "За будущее" Виолетта Лабазюк возглавила Хмельницкий областной совет

Перед подсчетом голосов среди депутатов возник конфликт по поводу признания нескольких бюллетеней недействительными

Перед подсчетом голосов среди депутатов возник конфликт по поводу признания нескольких бюллетеней недействительными

Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 декабря, во время первого заседания председателем Хмельницкого областного совета нового созыва депутаты избрали кандидата от партии "За будущее" Виолетту Лабазюк.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания областного совета, передает RegioNews.

После объявления результатов выборов в облсовет головой областной ТИК Виталием Афадеевим, председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий поздравил новоизбранных депутатов.

Первым вопросом, который депутаты вынесли на рассмотрение сессии, стало избрание председателя Хмельницкого областного совета.

По результатам тайного голосования должность председателя Хмельницкого областного совета завоевала Виолетта Лабазюк. За нее проголосовали 33 депутата.

Ее конкурентка, кандидат от партии "Слуга народа" Оксана Бочкарева получила 27 голосов. Недействительными признали 4 бюллетеня.

Справка: Виолетта Лабазюк родилась в Волочиске, проживает в селе Россоша, Хмельницкого района. Образование высшее. Председатель Хмельницкого областного благотворительного фонда "Благотворительный фонд Сергея Лабазюка "Мы Рядом". Жена депутата ВРУ Сергея Лабазюка. На нынешних местных выборах была избрана депутатом Хмельницкого областного совета от партии "За будущее" по избирательному округу №3 (центр - город Волочиск).

Напомним, Зеленский назначил Гамалия председателем Хмельницкой ОГА, соответствующий указ президент подписал 3 декабря.