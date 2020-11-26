Стали известны результаты выборов-2020 в Хмельницкой области

В областной совет избраны 64 депутата

В областной совет избраны 64 депутата

По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Хмельницкий областной совет и в городах Хмельницкий, Каменец-Подольский и Шепетовка.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Так, в Хмельницкий областной совет избрано 64 депутата от 7-ми партий. Крупнейшие фракции с одинаковым количеством депутатов (13) будут в двух партий – "Команда Симчишина" и "За майбутне".

В городе Хмельницкий в первом туре победил действующий городской голова Александр Симчишин. За него проголосовало 86,83% избирателей. В Хмельницкий горсовет вошли 5 партий. Наибольшее количество депутатов будет у партии "Команда Симчишина" (26). Еще четыре партии – "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Слуга народа" и "За майбутне" будут иметь в новоизбранном горсовете по 4 депутата каждая.

В городе Каменец-Подольский городским головой избран представитель ВО "Свобода" Михаила Поситко. По количеству голосов в горсовете, куда прошли 6 партий, лидируют ВО "Свобода" и президентская партия "Слуга народа" по 11 и 8 депутатов соответственно.

В городе Шепетовка мэром стал самовыдвиженец Виталий Бузиль, а в горсовет прошли 9 партий крупнейшие фракции будут у "Европейской солидарности" и "За конкретни справи" по 6 и 5 депутатов соответственно.

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