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23 ноября 2020, 20:32 14

Главой Сумской ОГА назначен Василий Хома

23 ноября 2020, 20:32 14
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Соответствующий указ обнародован на сайте Президента
Соответствующий указ обнародован на сайте Президента
Фото из открытых источников
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Глава государства назначил назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Соответствующий указ № 509/2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 23 ноября 2020 года.

Справка. Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994-м окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" ІІІ степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что 11 ноября Кабмин согласовал кандидатуры новых глав Сумской, Николаевской и Одесской ОГА.

президент ОГА Сумская область глава указ
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