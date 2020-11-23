Главой Сумской ОГА назначен Василий Хома

Соответствующий указ обнародован на сайте Президента

Соответствующий указ обнародован на сайте Президента

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.

Соответствующий указ № 509/2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 23 ноября 2020 года.

Справка. Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994-м окончил с отличием Харьковский юридический институт.

Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" ІІІ степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что 11 ноября Кабмин согласовал кандидатуры новых глав Сумской, Николаевской и Одесской ОГА.