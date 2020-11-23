Главой Сумской ОГА назначен Василий Хома
Глава государства назначил назначил Василия Хому председателем Сумской областной государственной администрации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Президента.
Соответствующий указ № 509/2020 Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 23 ноября 2020 года.
Справка. Василий Хома родился в 1966 году. Имеет высшее образование. В 1994-м окончил с отличием Харьковский юридический институт.
Работал на должностях государственной службы, в органах местного самоуправления, а также занимал руководящие должности на предприятиях и в учреждениях. Награжден медалью "Защитнику Отечества" и орденом "За заслуги" ІІІ степени. Имеет почетное звание "Заслуженный юрист Украины".
Напомним, ранее сообщалось, что 11 ноября Кабмин согласовал кандидатуры новых глав Сумской, Николаевской и Одесской ОГА.