Президент назначил нового главу Днепропетровской ОГА - СМИ

Текст документа еще не опубликован на сайте президента

Текст документа еще не опубликован на сайте президента

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валентина Резниченко новым председателем Днепропетровской областной государственной администрации. Это уже второе назначение Резниченко на пост главы областной администрации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на LB.ua, которым сообщили источники во власти.

Так, Валентин Резниченко уже был на этой должности в течение 2015-2019 лет.

Сообщается, что во время собеседования с членами правительства Резниченко сказал, что первоочередными шагами на посту он видит сплочение нового облсовета для принятия областного бюджета, борьбу с распространением коронавирусной болезни, завершение реформы децентрализации не только с передачей денег, но и ответственности за результат.

Напомним, что в предыдущий раз Резниченко был назначен главой Днепропетровской ОГА президентом Петром Порошенко. Он заменил на этой должности Игоря Коломойского, которого Порошенко уволил через год после назначения.

Еще ранее Резниченко месяц возглавлял Запорожскую ОГА. С 1996 года работал в структуре "Украинского медиа-холдинга" Бориса Ложкина, в 2003 году стал вице-президентом УМХ. После продажи холдинга в 2013 году оставил должность.

Еще одним указом президент уволил с этой должности Александра Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что Днепропетровскую ОГА может снова возглавить Валентин Резниченко.