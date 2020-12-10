Депутаты Николаевского горсовета увеличили зарплату мэру Сенкевичу

Теперь месячный оклад городского головы будет составлять 45 791 тыс. грн, что на 200 грн больше, чем ранее

Теперь месячный оклад городского головы будет составлять 45 791 тыс. грн, что на 200 грн больше, чем ранее

Фото: novosti-n

Сегодня, 10 декабря, Николаевские депутаты собрались на первую сессию новоизбранного горсовета VIII созыва, где утвердили оклад мэру Александру Сенкевичу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Novosti-n. Депутаты согласовали ежемесячную зарплату Николаевскому городскому голове Александру Сенкевичу в сумме 45 791 грн на руки", - говорится в сообщении. Отмечается, что сам Сенкевич воздержался от голосования, так как напомнил присутствующим, что при вступлении в должность в первый раз он не знал, что не должен голосовать за свою зарплату из-за конфликта интересов, и проголосовал. После получил два протокола о коррупции и "стал одним из трех наиболее коррумпированных мэров Украины". Известно, что ранее месячный оклад городского главы составлял 45,5 тысячи грн в месяц. Ранее сообщалось, что городской совет Харькова принял решение поднять зарплату мэру Кернесу за ранг, выслугу лет, за степень секретности, ученую степень и "выполнение особо важной работы".

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