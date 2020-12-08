До Нового года: Фукс рассказал, когда Кернес планирует вернуться в Харьков
Мэр передал привет харьковчанам
Мэр передал привет харьковчанам
Друг Геннадия Кернеса украинский олигарх Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в город еще до Нового года - 30 декабря.
Как передает RegioNews, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - отметил он.
Напоминаем, ранее Фукс показывал фотографию Кернеса из немецкой клиники "Шарите". А в городском совете заявили, что мэр Харькова не успеет приехать на сессию 9 декабря.
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