До Нового года: Фукс рассказал, когда Кернес планирует вернуться в Харьков

Как передает RegioNews, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - отметил он.