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До Нового года: Фукс рассказал, когда Кернес планирует вернуться в Харьков
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08 декабря 2020, 08:41 153

До Нового года: Фукс рассказал, когда Кернес планирует вернуться в Харьков

08 декабря 2020, 08:41 153
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Мэр передал привет харьковчанам
Мэр передал привет харьковчанам
Фото: из открытых источников
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Друг Геннадия Кернеса украинский олигарх Павел Фукс рассказал, что мэр Харькова планирует вернуться в город еще до Нового года - 30 декабря.

Как передает RegioNews, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - отметил он.

Напоминаем, ранее Фукс показывал фотографию Кернеса из немецкой клиники "Шарите". А в городском совете заявили, что мэр Харькова не успеет приехать на сессию 9 декабря.

праздник мэр Харьков сессия Геннадий Кернес город
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