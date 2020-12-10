67 кандидатов набрали ноль голосов и стали депутатами, - движение ЧЕСТНО

Это стало возможным благодаря баллотированию в списках проходных партий.

Это стало возможным благодаря баллотированию в списках проходных партий.

Фото из открытых источников

Каждый второй “нулевой” депутат — это представитель “Оппозиционной платформы — За жизнь”. Больше всего депутатов-”нулей” выбрали в Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на движение ЧЕСТНО.

67 новоизбранных депутатов получили ноль голосов в округах, но избрались в советы местного уровня. Это стало возможным потому, что эти же депутаты баллотировались в списках проходных партий. "Нулевых” депутатов нет только в областных советах и районных советах в городе.

Рекордсменами по количеству "нулевых” депутатов в районных и городских советах стали Луганская и Донецкая области. Больше всего "нулевых” депутатов оказалось среди представителей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 31, - сообщает ЧЕСТНО.

Наибольшее количество "нулячих” депутатов прошли в Северодонецкий районный совет на Луганщине — 20 из 54 депутатов райсовета. "Оппозиционная платформа — За жизнь" набрала 44% голосов на выборах и за счет рейтинга провела в совет 24 депутата, 13 из которых получили в округе ноль голосов. Партия "Наш край” победила с результатом 39% и получила 21 мандат, из которых пять депутатов "нулячие”. По одному "нулячему” депутату провели партии "Оппозиционный блок” и "Слуга народа”.

На втором месте Новогродовский городской совет (Донецкая область), где 15 из 26 необходимых депутатов тоже набрали ноль: треть — пять избранных депутатов - являются представителями ОПЗЖ, трое — из Партии защитников Отечества, по двое — из "Слуги народа” и "Оппоблока”; по одному депутату избрали от "Украинской стратегии Гройсмана” (получили 7,7% голосов, то есть два мандата) и партии "Наш край”.

На третьем месте Щастинский райсовет (Луганская область), где выбрали 9 из 38 депутатов с нулями (четверо из ОПЗЖ и пятеро из партии "Наш край”). Среди этой девятки есть однофамильцы (и, вероятно, супруги) — Литовченко Нина Викторовна и Литовченко Андрей Николаевич.

На четвертом месте Волновахский райсовет (Донецкая область), где таких депутатов оказалось семеро (пятеро из ОПЗЖ и двое из партии "За майбутне”).

Пока среди "нулевых” депутатов 39 мужчин и 28 женщин. Возраст колеблется от 1955 года рождения до 2000 года. В биографиях большинства указано высшее образование, но есть по одному депутату с общим средним, незаконченным высшим и средним специальным. Два избранных депутата окончили профессионально-технические училища, - добавляют в ЧЕСТНО.

Самым молодым "нулячим” депутатом стал Дмитрий Копанчук 2000 года рождения, сын действующей нардепа-кнопкодавки от "Слуги народа” Елены Копанчук. Он стал депутатом Рудковського городского совета на Львовщине — тоже от "слуг”.

Кроме Копанчука, среди представителей "Слуги народа” нулевые результаты получили уже упоминавшаяся выше Наталья Лариончева, которая стала депутатом Украинского городского совета на Киевщине; а также Светлана Кравцова, начальник вокзала станции "Попасная”, которая прошла в Северодонецке городской совет.

С полным списком депутатов, которые получили ноль голосов, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что второй тур выборов в городах стоил от 350 тысяч. к более 14 млн гривен, - ЧЕСТНО.