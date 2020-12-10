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10 декабря 2020, 15:48 47

Дело Шеремета: суд продолжил рассмотрение при усиленных мерах безопасности

10 декабря 2020, 15:48 47
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На заседание явился новый адвокат подозреваемого Андрея Антоненко
На заседание явился новый адвокат подозреваемого Андрея Антоненко
Фото: Укринформ
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Сегодня, 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание в закрытом режиме по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета об избрании меры пресечения подозреваемым.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

В деле о его убийстве проходят трое обвиняемых - Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь.

На заседании присутствуют все трое обвиняемых, их адвокаты, а также представители обвинения. Предварительно известно, что суд не разрешил обвиняемому Андрею Антоненко сидеть рядом с адвокатами на заседании по этому делу, он находится в стеклянном боксе.

Отказать в удовлетворении ходатайства адвокатов", - сказала председательствующая судья Оксана Голуб.

Также на заседание явился адвокат Антоненко Виталий Галенченко, который до этого в судебных заседаниях в этом деле не участвовал. Помещение суда усиленно охраняют работники Нацполиции и Национальной гвардии.

Судебные заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в ноябре не проходили, потому что заболела председательствующая судья по делу Оксана Голуб.

В среду Юлия Кузьменко написала в Facebook, что 10 декабря будет последнее в этом году заседание суда по этому делу, на котором будут рассматривать санкции в отношении меры пресечения.

Напомним, 7 декабря суд по делу Шеремета не отпустил Антоненко на поруки, подозреваемый будет находиться под стражей до 19 декабря.

Дело Шеремета суд убийство заседание Андрей Антоненко Яна Дугарь Юлия Кузьменко
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