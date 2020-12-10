Раде рекомендуют принять законы о НАПК и составлении протокола на судей

Члены комитета поддержали решение рекомендовать парламенту принять оба законопроекты за основу и в целом

Члены комитета поддержали решение рекомендовать парламенту принять оба законопроекты за основу и в целом

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Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять законопроекты о возобновлении полномочий НАПК и особенностей составления протокола в отношении судей.

Соответствующее решение поддержали большинство членов комитета во время сегодняшнего заседания, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

Так, члены комитета поддержали решение рекомендовать Верховной Раде принять оба законопроекты за основу и в целом.

Законопроектом №4470 "О внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" предлагается восстановить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции путем наделения его необходимыми полномочиями и правами с целью их реализации. В частности, определить порядок реагирования НАПК на выявление нарушений закона, признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Законопроект №4471 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины" устанавливает дополнительные особенности осуществления полномочий НАПК в отношении судей, судей Конституционного Суда, направленных на обеспечение соблюдения гарантий независимости указанных лиц во время административного производства.

Согласно проекту, предполагается, что НАПК должно сообщать о составлении протокола об административном правонарушении в отношении судьи, судьи Конституционного Суда соответственно Высший совет правосудия или Председателя Конституционного Суда.

Напомним, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции считают, что поданный на рассмотрение парламента законопроект №4460-д создаст "санаторные" условия для пребывания коррупционеров, поскольку не предусматривает лишения свободы.