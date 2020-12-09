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09 декабря 2020, 13:08 135

Главе Николаевского облсовета Виктории Москаленко вручили две повестки на допрос

09 декабря 2020, 13:08 135
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Она назвала это политическими репрессиями
Она назвала это политическими репрессиями
Фото Novosti-N.org
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Полномочия Виктории Москаленко заканчиваются сегодня в связи с первой сессией нового облсовета. Полицейские вручили повестки на допрос, когда она в перерыве в работе первой сессии поднялась в свой кабинет, чтобы собрать вещи.

Об этом сообщила сама Виктория Москаленко на своей странице в Facebook, передаёт RegioNews.

Когда Москаленко во время перерыва в работе первой сессии облсовета нового созыва поднялась в свой кабинет, чтобы собрать вещи, там ее уже ждали представители полиции, чтобы вручить ей повестки на допрос.

Повестками ее вызывают в качестве свидетеля по делу о ложном заминировании зала облсовета тогда, когда экс-глава ОГА Стадник пытался, как она говорит, "добиться ее отставки".

Первой повесткой Москаленко вызывают на допрос 14 декабря, а второй – по этому же делу, но на 17 декабря, если 14-го она не явится.

Сегодня, 9 декабря, в Николаеве проходит первая после выборов сессия Николаевского областного совета. В этот же день прекращаются полномочия председателя областного совета Виктории Москаленко.

Как сказал представитель полиции, по почте повестки Виктории Москаленко уже отправлялись, но безрезультатно.

Виктория Москаленко повестки взяла, но назвала все происходящее политическими репрессиями.

Напомним, ранее сообщалось, что новоназначенный глава Николаевской ОГА назвал главные задачи в своей работе.

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