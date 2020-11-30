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30 ноября 2020, 10:03 330

Новоназначенный глава Николаевской ОГА назвал главные задачи в своей работе

30 ноября 2020, 10:03 330
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Среди них - прирост налогов, увеличение количества рабочих мест и борьба с пандемией
Среди них - прирост налогов, увеличение количества рабочих мест и борьба с пандемией
Фото: Facebook
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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений облгосадминистрации и ее аппарата, где очертил основные показатели эффективности дальнейшей работы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Есть несколько основных показателей эффективности, которые я ставлю лично от себя. Во-первых, это прирост рабочих мест и, соответственно прирост налогов в бюджеты всех уровней. Во-вторых - создание новых предприятий, в том числе в ОТГ и отдаленных районах", - сказал Ким.

Также первоочередной задачей Виталий Ким назвал и борьбу с пандемией COVID-19.

По его словам, основные усилия будут также направлены на реализацию программы президента "Большое строительство" и завершения процесса децентрализации.

Справка. Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Окончил Украинский государственный морской технический университет имени адмирала Макарова, специалист по экономике. Много лет работал в бизнесе. Возглавлял ряд частных предприятий.

Напомним, 25 ноября Зеленский назначил Виталия Кима председателем Николаевской ОГА.

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