10:51  09 грудня
Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги
10:34  09 грудня
У декількох регіонах України шахтарі вийшли на страйк
11:36  09 грудня
Комітет Ради розгляне держбюджет-2021 наступного тижня
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2020, 13:08 129

Голові Миколаївської облради Вікторії Москаленко вручили дві повістки на допит

09 грудня 2020, 13:08 129
Читайте также на русском языке
Вона назвала це політичними репресіями
Вона назвала це політичними репресіями
Фото Novosti-N.org
Читайте также
на русском языке

Повноваження Вікторії Москаленко закінчуються сьогодні у зв'язку з першою сесією новоъ облради. Поліцейські вручили повістки на допит, коли вона в перерві у роботі першої сесії піднялася в свій кабінет, щоб зібрати речі.

Про це повідомила сама Вікторія Москаленко на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Коли Москаленко під час перерви у роботі першої сесії облради нового скликання піднялася в свій кабінет, щоб зібрати речі, там її вже чекали представники поліції, щоб вручити їй повістки на допит.

Повістками її викликають як свідка у справі про неправдиве замінування залу облради тоді, коли екс-голова ОДА Стадник намагався, як вона каже, "домогтися її відставки".

Першою повісткою Москаленко викликають на допит 14 грудня, а другою – в цій же справі, але на 17 грудня, якщо 14-го вона не з'явиться.

Сьогодні, 9 грудня, в Миколаєві проходить перша після виборів сесія Миколаївської обласної ради. В цей же день припиняються повноваження голови обласної ради Вікторії Москаленко.

Як сказав представник поліції, поштою повістки Вікторії Москаленко вже відправлялися, але безрезультатно.

Вікторія Москаленко повістки взяла, але назвала все, що відбувається політичними репресіями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новопризначений голова Миколаївської ОДА назвав головні завдання у своїй роботі.

поліція облрада Миколаїв Вікторія Москаленко голова
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Херсонська облрада збереться на "кадрову сесію"
09 грудня 2020, 12:07
Перша сесія Кіровоградської облради продовжить роботу 11 грудня
09 грудня 2020, 11:11
Кіровоградську облраду "замінували" під час першої сесії
08 грудня 2020, 15:37
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Сумську облраду
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »