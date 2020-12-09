Голові Миколаївської облради Вікторії Москаленко вручили дві повістки на допит

Вона назвала це політичними репресіями

Вона назвала це політичними репресіями

Фото Novosti-N.org

Повноваження Вікторії Москаленко закінчуються сьогодні у зв'язку з першою сесією новоъ облради. Поліцейські вручили повістки на допит, коли вона в перерві у роботі першої сесії піднялася в свій кабінет, щоб зібрати речі.

Про це повідомила сама Вікторія Москаленко на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Коли Москаленко під час перерви у роботі першої сесії облради нового скликання піднялася в свій кабінет, щоб зібрати речі, там її вже чекали представники поліції, щоб вручити їй повістки на допит.

Повістками її викликають як свідка у справі про неправдиве замінування залу облради тоді, коли екс-голова ОДА Стадник намагався, як вона каже, "домогтися її відставки".

Першою повісткою Москаленко викликають на допит 14 грудня, а другою – в цій же справі, але на 17 грудня, якщо 14-го вона не з'явиться.

Сьогодні, 9 грудня, в Миколаєві проходить перша після виборів сесія Миколаївської обласної ради. В цей же день припиняються повноваження голови обласної ради Вікторії Москаленко.

Як сказав представник поліції, поштою повістки Вікторії Москаленко вже відправлялися, але безрезультатно.

Вікторія Москаленко повістки взяла, але назвала все, що відбувається політичними репресіями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новопризначений голова Миколаївської ОДА назвав головні завдання у своїй роботі.