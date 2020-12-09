Первая сессия Кировоградского облсовета продолжит работу 11 декабря
Предыдущее заседание не завершилось из-за сообщения о заминировании
Предыдущее заседание не завершилось из-за сообщения о заминировании
Продолжение первой сессии Кировоградского областного совета восьмого созыва состоится в пятницу, 11 декабря.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Кировоградского облсовета.
В пятницу, 11 декабря, продолжит свое заседание первая сессия Кировоградского облсовета. Начало в 11:00.
Предыдущее заседание, на котором должны избрать председателя областного совета, не завершилось из-за сообщения о минировании здания облсовета.
Напомним, ранее сообщалось, что Кировоградскую облсовет "заминировали" во время первой сессии.
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