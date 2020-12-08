ЦИК официально объявила победителя выборов в Кривом Роге
Павлов получил почти 57% голосов избирателей
Павлов получил почти 57% голосов избирателей
По результатам выборов городского главы Кривого Рога победил выдвиженец партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов, получив 56,96% голосов избирателей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
По данным ТИК, Павлов Константин обогнал оппонента, получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что председатель Криворожского городского теризбиркома Валентин Орлов объявил итоги выборов городского главы: победил представитель ОПЗЖ Константин Павлов.
Напомним, за пост мэра соревновались Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Экзит-полы показали противоречивые результаты.
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