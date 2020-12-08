Избрание нового главы Днепропетровского облсовета перенесли на 16 декабря

Это произошло из-за правовой коллизии, которую обнаружили в ходе заседания

Это произошло из-за правовой коллизии, которую обнаружили в ходе заседания

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Depo.Днепр, передает RegioNews.

Согласно повестке дня заседания, депутаты планировали рассмотреть ряд вопросов, в частности избрание нового председателя облсовета.

Однако из-за процедурных моментов, на первой сессии облсовета нового председателя не смогли избрать.

Согласно положениям регламента Днепропетровского областного совета, для тайного голосования необходимо создать счетную комиссию за пропорциональным представительством депутатских фракций и групп", - сообщают журналисты.

В президиуме заявили, что председатель областного совета избирается путем тайного голосования из числа депутатов совета, но согласно регламенту, фракции могут быть созданы только по письменному представлению на имя председателя облсовета.

Учитывая это, депутаты приняли решение поручить временному президиуму разработать проект нового регламента по избранию председателя областного совета к следующему пленарному заседанию, которое состоится 16 декабря.

Напомним, новым мэром Кривого Рога стал Константин Павлов, выдвиженца ОПЗЖ поддержали почти 57% горожан.

Читайте также: Стали известны результаты выборов-2020 в Днепропетровской области.