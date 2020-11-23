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23 ноября 2020, 11:33 30

В Славянске победу во втором туре выборов получил Вадим Лях

23 ноября 2020, 11:33 30
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Явка на выборах в городе составила 32,4%
Явка на выборах в городе составила 32,4%
Фото: из открытых источников
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Городским головой Славянска во втором туре переизбрали кандидата от Оппоблока и действующего мэра города Вадима Ляха.

Соответствующие результаты обнародовала городская территориальная избирательная комиссия, передает RegioNews.

По результатам подсчета 100% бюллетеней, кандидатуру Ляха поддержали 16 811 избирателей (60,87%).

Его оппонент, кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павел Придворов получил 10 415 голосов избирателей.

Всего на избирательные участки в Славянске пришли 27 617 избирателей, что составило 32,38% от общего количества.

Напомним, повторное голосование на выборах мэра прошло в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

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