В Славянске победу во втором туре выборов получил Вадим Лях
Городским головой Славянска во втором туре переизбрали кандидата от Оппоблока и действующего мэра города Вадима Ляха.
Соответствующие результаты обнародовала городская территориальная избирательная комиссия, передает RegioNews.
По результатам подсчета 100% бюллетеней, кандидатуру Ляха поддержали 16 811 избирателей (60,87%).
Его оппонент, кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Павел Придворов получил 10 415 голосов избирателей.
Всего на избирательные участки в Славянске пришли 27 617 избирателей, что составило 32,38% от общего количества.
Напомним, повторное голосование на выборах мэра прошло в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.
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