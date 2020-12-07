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07 декабря 2020, 17:43 78

Председатель фейкового избирательного участка на Сумщине не пойдет под арест

07 декабря 2020, 17:43 78
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Суд не избрал никакой меры пресечения по ходатайству прокуратуры
Суд не избрал никакой меры пресечения по ходатайству прокуратуры
Фото из открытых источников
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Прокуратура просила назначить домашний арест в ночное время председателю фейкового избирательного участка на Сумщине, и суд никакой меры пресечения не избрал.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Sumy.today.


Относительно ходатайства прокуратуры о назначении меры пресечения главе так называемого фейкового избирательного участка в селе Сосновка Конотопского района, следственная судья постановила, что ни один из рисков для следствия, на которые ссылалась прокуратура, обосновывая необходимость назначения меры пресечения, не доказан. Поэтому никакой меры пресечения женщине не избрали.

Напомним, на нынешних местных выборах в этом селе параллельно работали два избирательных участка с идентичными номерами. При этом один участок официально зарегистрирован, а другой не имел никаких полномочий на местных выборах 2020 года.

Женщине, которую подозревают в самовольном присвоении полномочий председателя участковой избирательной комиссии, объявили подозрение в препятствовании законному волеизъявлению граждан (ч. 1,3 ст. 157 и ч. 1 ст. 353 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что председателя фейковой избирательного участка могут взять под домашний арест.

Сумская область суд фейк выборы прокуратура
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