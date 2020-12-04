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04 декабря 2020, 19:20 60

Председателя фейкового избирательного участка могут взять под домашний арест

04 декабря 2020, 19:20 60
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Сумской суд рассмотрит ходатайство
Сумской суд рассмотрит ходатайство
Фото Sumy.today
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Сегодня, 4 декабря, Заречный районный суд города Сумы сообщил о назначении рассмотрения ходатайства по резонансному делу о создании фейкового избирательного участка в селе Сосновка Конотопского района.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Sumy.today.

Женщине, которую подозревают в самовольном присвоении полномочий председателя фейковой участковой избирательной комиссии, объявили подозрение в препятствовании законному волеизъявлению граждан (ч. 1,3 ст. 157 и ч. 1 ст. 353 УК Украины).

Заречный суд назначил рассмотрение ходатайства следователя о применении меры пресечения в виде домашнего ареста на 9:00 7 декабря. Следователь-судья - Ирина Климашевская. Последнее судебное заседание по делу отложено в связи с пребыванием подозреваемой на больничном.

Напомним, на нынешних местных выборах в селе Сосновка параллельно работали два избирательные участка с идентичными номерами. При этом один участок официально зарегистрирован, а другой не имел никаких полномочий на местных выборах 2020 года.

Отдельные жители с. Сосновка решили не принимать участие в добровольном объединении территориальных общин. Несмотря на это, Постановлением Кабинета Министров Украины указанное село было включено в Поповский сельский совет.

Поэтому местные жители решили провести альтернативные выборы – создали комиссию, разослали жителям приглашения, напечатали и заверили печатью два вида бюллетеней, в которых предлагали гражданам избрать председателя сельского совета Сосновки и депутата Сосновского сельского совета. При этом в бюллетенях было указано только по одной кандидатуре. Пока работу самопровозглашенной комиссии не прекратили сотрудники полиции, участие в голосовании приняли 379 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что организатору фейковой участки на Сумщине объявили подозрение.

суд Сумская область фейк участок выборы
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