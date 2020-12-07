Голова фейкової виборчої дільниці на Сумщині не піде під арешт

Суд не обрав жодного запобіжного заходу на клопотання прокуратури

Суд не обрав жодного запобіжного заходу на клопотання прокуратури

Фото з відкритих джерел

Прокуратура просила призначити домашній арешт у нічний час голові фейкової виборчої дільниці на Сумщині, та суд жодного запобіжного заходу не обрав.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Sumy.today.



Щодо клопотання прокуратури про призначення запобіжного заходу голові так званої фейкової виборчої дільниці у селі Соснівка Конотопського району, слідча суддя ухвалила, що жоден з ризиків для слідства, на яке посилалася прокуратура, обгрунтовуючи необхідність призначення запобіжного заходу, не доведений. Тому жодного запобіжного заходу жінці не обрали.

Нагадаємо, на цьогорічних місцевих виборах у цьому селі паралельно працювали дві виборчі дільниці з ідентичними номерами. При цьому одна дільниця офіційно зареєстрована, а інша не мала жодних повноважень на місцевих виборах 2020 року.

Жінці, яку підозрюють у самовільному присвоєнні повноважень голови дільничної виборчої комісії, оголосили підозру у перешкоджанні законному волевиявленню громадян (ч. 1,3 ст. 157 та ч. 1 ст. 353 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голову фейкової виборчої дільниці можуть взяти під домашній арешт.