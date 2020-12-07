В Сумах на первой сессии райсовета подрались и избрали председателя
Председателем Сумского райсовета стал представитель "Слуги народа"
Председателем Сумского райсовета стал представитель "Слуги народа"
Сумскую районную раду безальтернативно возглавил представитель партии “Слуга народа” Виктор Химич.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СТС.
На заседании первой сессии Сумского районного совета 30 из 52 присутствующих депутатов избрали председателем Виктора Химича. Перед тем депутаты устроили драку. Видео выложил в сеть Facebook бывший глава райсовета Вадим Акперов.
Виктор Химич ранее возглавлял Лебединскую райгосадминистрацию. Альтернативы ему не нашлось – это была единственная выдвинутая кандидатура.
Всего в Сумской районной рады 54 депутата.
Напомним, ранее сообщалось, что 4 декабря Сумской горсовет получил полномочия и избрала секретаря.
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