Представителя "Европейской Солидарности” избрали главой Львовского районного совета
В понедельник, 7 декабря, на заседании Львовского районного совета, в который вошли 64 депутата, был избран глава. В результате тайного голосования председателем районного совета стал депутат от “Европейской солидарности” Андрей Сулима.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Четвертую студию".
Известно, что председателя выбирали путем тайного голосования. "За" Андрея Сулиму проголосовал 41 депутат Львовского районного совета.
"За" представителя партии "Самопомощь” Михаила Сидоровича проголосовало 12 депутатов.
"За" представителя от партии "Голос” Галину Маевку - 10 депутатов.
Также 7 декабря в Львовской районной раде было сформировано 5 депутатских фракций: "Европейская солидарность”, ВО "Свобода”, "Самопомощь”, "Слуга народа”, "Голос”.
Напомним, в пятницу, 4 декабря, во время торжественного заседания сессии Львовского городского совета Андрей Садовый принял присягу и официально стал городским головой Львова.