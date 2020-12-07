Главу Закарпатского облсовета не смогли избрать из-за демарша партии венгров
Сегодня, 7 декабря началось первое пленарное заседание первой сессии Закарпатского областного совета 8 созыва.
Об этом сообщает местное издание mukachevo.net, передает RegioNews.
По состоянию на 12:30 на первой сессии Закарпатского облсовета зарегистрировались 62 депутата, они приняли присягу.
Во время сессии депутаты планировали избрать председателя областного совета, первого заместителя и состав постоянных комиссий. Также на повестке дня - принятие бюджета области и утверждение важных для региона программ.
Перед голосованием представитель партии венгров КМКС заявил, что из-за "политических преследований" они не будут голосовать за председателя областного совета, и партия закарпатских венгров покинула сессионный зал.
После этого Закарпатский областной совет объявил перерыв в заседании до 18.00.
По результатам местных выборов в Закарпатский облсовет прошли 8 политических партий:
- "Родное Закарпатье" (17,78%);
- "Слуга народа" (17,47%);
- ВО "Батькивщина (12,61%);
- "Партия венгров Украины" (11,60%);
- "Команда Андрея Балоги" (10,87%);
- "Европейская солидарность" (9,03%);
- "За будущее" (8,98%);
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" (8,02%).
Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье СБУ проводит обыски у лидера Партии венгров Украины, его подозревают в заключении фиктивных договоров благотворительного фонда.
В тот же день в СБУ рассказали подробности обысков на Закарпатье, они подозревают благотворительный фонд во вмешательстве во внутренне-политическую ситуацию в Украине.
1 декабря в МИД Венгрии вызвали украинского посла для выражения недовольства и заявили, что Венгрия планирует жаловаться на Украину в НАТО из-за обысков на Закарпатье.