Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА

Алексей Петров возглавляет область с 23 апреля 2020 года

Алексей Петров возглавляет область с 23 апреля 2020 года

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 ноября, передает RegioNews.

На эту должность согласовали кандидатуру Анатолия Полоскова. Местное издание "Голос Карпат" ранее писало, что кандидатуру Анатолия Полоскова уже рассматривали полтора года назад, однако тогда решили назначить Игоря Бондаренко. Полосков работает директором винодельческой компании "Шато Чизай".

Алексей Петров занимает должность председателя Закарпатской ОГА с 23 апреля, когда его назначил президент Владимир Зеленский.

Ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года, а также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Напомним, Кабмин согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА.