15:04  25 ноября
Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА
12:58  25 ноября
Стало известно, сколько столичных школ и детсадов закрыли на карантин
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2020, 15:04 33

Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА

25 ноября 2020, 15:04 33
Читайте також українською мовою
Алексей Петров возглавляет область с 23 апреля 2020 года
Алексей Петров возглавляет область с 23 апреля 2020 года
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Алексея Петрова с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 ноября, передает RegioNews.

На эту должность согласовали кандидатуру Анатолия Полоскова. Местное издание "Голос Карпат" ранее писало, что кандидатуру Анатолия Полоскова уже рассматривали полтора года назад, однако тогда решили назначить Игоря Бондаренко. Полосков работает директором винодельческой компании "Шато Чизай".

Алексей Петров занимает должность председателя Закарпатской ОГА с 23 апреля, когда его назначил президент Владимир Зеленский.

Ранее он занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года, а также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Напомним, Кабмин согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА.

Кабмин увольнение Закарпатье ОГА Алексей Петров
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Правительство согласовало увольнение Алексея Петрова с должности главы Закарпатской ОГА
25 ноября 2020, 15:04
Кабмин выделил дополнительные средства на кислород в больницах Черниговщины
25 ноября 2020, 14:59
Кабмин согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА
25 ноября 2020, 14:53
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Адвокат Голика подумала, что ее клиент – преступник. Поэтому решила надавить на СМИ
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »