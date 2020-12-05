После поста замглавы ОП Татарова о "внешнем управлении" Facebook заблокировал его страницу

Соцсеть прислала сообщение, что аккаунт "не отвечает стандартам сообщества"

Соцсеть прислала сообщение, что аккаунт "не отвечает стандартам сообщества"

Фото из открытых источников

После того как заместитель Офиса президента Олег Татаров заявил о намерении бороться с внешнем управлением в Украине Facebook заблокировал его аккаунт.

Об этом сообщает RegioNews.

Известно, что 4 декабря активисты партии Национальный Корпус провели акцию протеста под стенами Офиса президента с требованием отправить в отставку заместителя председателя ОП Олега Татарова, главу ОП Андрея Ермака и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

На митинг в тот же день отреагировал Олег Татаров. В Facebook он заявил, что пикет был организован представителями антиукраинских сил, и заявил, что будет продолжать "на всех уровнях продвигать политику уменьшения влияния структур и организаций, пытающихся организовать в нашей стране внешнее управление".

На пост Татарова последовала и реакция из Офиса президента. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии "Укринформу" заявил, что для Украины стратегические отношения с западными партнёрами крайне важны, а некоторые заявления заместителя главы Офиса президента Олега Татарова вызваны психологическим давлением на него в последнее время.

"Причины этого понятны. Подобное давление, в том числе и прямые агрессивные пикеты и митинги под стенами ОПУ, спровоцировали несколько запутанные и двусмысленные заявления со стороны Олега Юрьевича", - сказал он.

Подоляк заявил, что Татаров "под термином "внешние указания" имел в виду не экономические отношения по линии МВФ или Всемирный банк, а только ролевые игры наших околополитических "бизнесменов", которые и оплачивают подобные компроматные кампании, часто пользуясь собственной монополией на СМИ и оставаясь в тени"".

В субботу, 5 декабря, Facebook заблокировал аккаунт Татарова. В компании аргументировали это тем, что активность в нем не отвечает стандартам сообщества.

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.