Після поста заступника голови ОП Татарова про "зовнішнє управління" Facebook заблокував його сторінку

Соцмережа надіслала повідомлення, що його сторінка "не відповідає стандартам спільноти"

Соцмережа надіслала повідомлення, що його сторінка "не відповідає стандартам спільноти"

Фото з відкритих джерел

Після того як заступник Офісу президента Олег Татаров заявив про намір боротися з зовнішнім управлінням в Україні Facebook заблокував його сторінку.

Про це повідомляє RegioNews.

Відомо, що 4 грудня активісти партії Національний Корпус провели акцію протесту під стінами Офісу президента з вимогою відправити у відставку заступника голови ОП Олега Татарова, голову ОП Андрія Єрмака і генерального прокурора Ірину Венедиктова.

На мітинг у той же день відреагував Олег Татаров. У Facebook він заявив, що пікет був організований представниками антиукраїнських сил, і заявив, що буде продовжувати "на всіх рівнях просувати політику зменшення впливу структур і організацій, що намагаються організувати в нашій країні зовнішнє управління".

На пост Татарова була й реакція з Офісу президента. Так, радник голови ОП Михайло Подоляк в коментарі "Укрінформу" заявив, що для України стратегічні відносини з західними партнерами вкрай важливі, а деякі заяви заступника глави Офісу президента Олега Татарова викликані психологічним тиском на нього останнім часом.

"Причини цього зрозумілі. Подібний тиск, в тому числі і прямі агресивні пікети і мітинги під стінами ОПУ, спровокували кілька заплутаних і двозначних заяв з боку Олега Юрійовича", - сказав він.

Подоляк заявив, що Татаров "під терміном "зовнішні вказівки" мав на увазі не економічні відносини у лінії МВФ чи Світовий банк, а тільки рольові ігри наших навколополітичних "бізнесменів", які й оплачують подібні компроматні кампанії, часто користуючись власною монополією на ЗМІ і залишаючись в тіні".

У суботу, 5 грудня, Facebook заблокував обліковий запис Татарова. У компанії аргументували це тим, що активність в ньому не відповідає стандартам спільноти.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.