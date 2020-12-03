На Львовщине райсовет не смог уволить директора больницы, где умерли пациенты на ИВЛ

Главврач, который является депутатом райсовета, также не явился на сессию

Главврач, который является депутатом райсовета, также не явился на сессию

Фото: из открытых источников

Депутаты Жовковского районного совета Львовской области не смогли собраться на заседание для увольнения главного врача центральной районной больницы Игоря Шевцива, где из-за отсутствия электричества умерли пациенты на аппаратах ИВЛ.

Об этом сообщает издание Zaxid.net, передает RegioNews.

Внеочередная сессия Жовковского районного совета была запланирована на 3 декабря, однако не состоялась из-за отсутствия кворума.

На сессию пришли только 11 из 45 депутатов, а для кворума необходимо не менее 23.

У нас двое депутатов умерли, а 12 - сложили полномочия в связи с избранием в другие советы. Семеро депутатов заблаговременно предупредили о своем отсутствии на сессии", - сообщил председатель районного совета Роман Горбань.

Он отметил, что районный совет больше не планирует собираться, так как после сессии Львовского районного совета теряет свою силу. Последнюю сессию Жовковского районного совета депутаты провели две недели назад.

Директор больницы Игорь Шевцив, который также является депутатом районного совета от "Европейской солидарности", находится на больничном, он оформил его в день смерти пациентов.

63-летний Игорь Шевцив много лет работает директором КП "Жовковская ЦРБ". Суд уже три года рассматривает дело по его взяточничестве", - пишет Zaxid.net.

Напомним, на Львовщине под ИВЛ умерли двое пациентов из-за отсутствия электричества в больнице.

Впоследствии стало известно, что Львовская ОГА будет инициировать увольнение главного врача медучреждения и главы РГА в связи со смертью двух пациентов на аппарате ИВЛ в больнице города Жовква из-за отсутствия электроснабжения.

1 декабря руководитель больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, ушел на больничный.