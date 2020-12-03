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03 декабря 2020, 12:37 347

В Харькове митингуют представители профсоюзов

03 декабря 2020, 12:37 347
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 Акция в Харькове проходит в поддержку протеста в Киеве.
 Акция в Харькове проходит в поддержку протеста в Киеве.
Фото Суспильне
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Около 30 членов Объединения профсоюзов Харьковской области вышли на акцию протеста к Дворцу Труда на пл. Конституции, они выступают против законопроектов, которые, по их мнению, "сужают права работников и профсоюзов".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

По словам председателя Объединения профсоюзов Харьковской области Сергея Тесленко, акция в Харькове проходит в поддержку протеста в Киеве.

Люди держат плакаты: "Нет антинародным законам" и "Харьковчане против снижения жизненного уровня граждан". Участники протеста также установили палатку и раздают прохожим тематические агитационные материали.

В Киеве Федерация профсоюзов Украины проводит свою акцию протеста возле Верховной Рады Украины, чтобы отстоять интересы прав работников из-за изменений законодательства, которые выносятся на рассмотрение Верховной Рады в части уменьшения прав и профсоюзов, и работников, - сказал Тесленко.

Речь идет о законопроектах №2708, 2584, 2681, касающихся внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности". Тесленко добавил, что аналогичные акции проходят в разных городах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове возле облгосадминистрации пикетировали представители профсоюзов.

протесты законопроект Харьков права Киев
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