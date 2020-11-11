В городском совете Харькова рассказали, когда вернется Кернес
Главу города ожидают к середине декабря
Главу города ожидают к середине декабря
Мэр Харькова Геннадий Кернес планирует вернуться в город до старта работы нового горсовета.
Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко телеканалу "Украина24".
До первой сессии, которая состоится не позднее середины декабря, он должен быть здесь", - отметил он.
Сидоренко также прокомментировал уголовное дело о пропаже Кернеса.
Юмор приходит постепенно. Ведь когда его похоронили впервые — было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно", - резюмировал он.
Напомним, 4 ноября городская ТИК объявила Геннадия Кернеса городским главой - он победил в первом туре с результатом 60,34%.
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