В городском совете Харькова рассказали, когда вернется Кернес

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко телеканалу "Украина24".

До первой сессии, которая состоится не позднее середины декабря, он должен быть здесь", - отметил он.

Сидоренко также прокомментировал уголовное дело о пропаже Кернеса.

Юмор приходит постепенно. Ведь когда его похоронили впервые — было не до шуток. А когда это уже пятый или шестой раз происходит, то иначе как с юмором относиться к этому невозможно", - резюмировал он.