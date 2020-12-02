Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук

Отставка главы Харьковщины Кучера была отсрочена в связи с его участием в выборах мэра Харькова. Но он их проиграл не только победителю Кернесу, но и выдвиженцу ОПЗЖ Фельдману

Отставка главы Харьковщины Кучера была отсрочена в связи с его участием в выборах мэра Харькова. Но он их проиграл не только победителю Кернесу, но и выдвиженцу ОПЗЖ Фельдману

Через месяц после местных выборов-2020 состоялась-таки давно ожидаемая отставка главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера. А вот на освободившееся место Владимир Зеленский довольно неожиданно назначил Айну Тымчук из Днепра, которая, правда, во время своей чиновничьей карьеры имела давние связи и с Харьковом, и с его политбомондом. Что стоит за этой кадровой ротацией, разбирался RegioNews.

Чем запомнился Кучер

В принципе, увольнения Кучера должно было произойти еще в начале августа, когда детективы НАБУ по подозрению в получении взятки на сумму более 1,3 млн грн задержали директора департамента капитального строительства Харьковской ОГА Андрея Винниченко, который считался прямым ставленником тогдашнего руководителя области. Однако тогда последнему помогли местные выборы – "Слуга народа" выдвинула именно его в харьковские мэры, предоставив Кучеру возможность гордо поднять над Харьковом зеленый флаг президентской партии и доказать на своем примере собственную популярность среди харьковчан.

Тогда же, почти четыре месяца назад, Кучер в интервью RegionNews уверял, что позиции "ЗеКоманды" на Харьковщине до сих пор на очень высоком уровне, и просил особо не верить различным соцопросам. "Пока мы уверены, что у нас будет большинство. Этот рейтинг в "Рейтинге" смешной. Если проанализировать, то это - заказная социология", - так прокомментировал одно из июльских исследований настроений избирателей в области ее руководитель. Как показала практика, правыми оказались "заказные социологи", а не Кучер, который проиграл мэрскую гонку не только победителю Геннадию Кернесу, но и выдвиженцу ОПЗЖ Александру Фельдману.

При этом харьковские "слуги" о каком-то собственном большинстве теперь вообще не могут мечтать ни в горсовете, ни в облсовете: и там, и там они разве что поделили "бронзу" с, соответственно, "Европейской солидарностью" и Блоком Светличной "Разом". Результаты же прошлогодних парламентских выборов, когда "Слуга народа" в Харьковской области получила почти 43% голосов, а сам Кучер на своем округе с центром в Лозовой – более 50%, вообще кажутся уже как самый настоящий сон.

Собственно, провальными результатами на выборах-2020, прежде всего, и запомнился уволенный глава ОГА. А также своим, мягко говоря, противоречивым предвыборным креативом. То Кучер в одном из своих интервью расхваливал собственного оппонента Кернеса за его выдающиеся достижения. То уже в пародийном ролике откровенно стебался с харьковского градоначальника, причем эта пародия во всех смыслах этого слова и по форме, и по содержанию, и по чисто актерскому исполнению уступала оригинальному блокбастеру "Допа и Гепа" как небо и земля.

К тому же на фоне тяжелого состояния Кернеса с коронавирусом в берлинской "Шарите" это "творчество" штаба Кучера воспринял местный политбомонд буквально "в штыки", чьим выразителем стало видеообращение здешнего бизнесмена Александра Ярославского. И, как показали результаты гонки, подобный троллинг, а также постоянные метания Кучера между критикой Кернеса и восхищением им совсем не оценили и рядовые харьковчане.

Еще в один предвыборный скандал попал глава ОГА. Речь идет о словесной перепалке Кучера с зампредом Харьковского облсовета уже прошлого созыва Владимиром Скоробагачем непосредственно на сессии. Тот обвинил главу области и его подчиненных в проваленной работе по борьбе с коронавирусом и нарвался на ответ, что Скоробагач, мол, "городит х*рню". Одним словом, оба чиновники в этой истории выглядели достаточно некрасиво, поэтому это опять не добавило Кучеру дополнительных баллов, а, скорее, наоборот. Плюс он буквально на ровном месте завел себе персонального врага - очень влиятельного в Харькове Скоробагача, который в этот раз избравшись от ОПЗЖ, вообще хочет возглавить облсовет.

Кто такая Тымчук

Новой главе Харьковщины – 47 лет, и почти всю свою взрослую жизнь Айна Тымчук проработала на различных чиновничьих должностях. Начала карьеру в 1997-м в мэрии тогдашнего Днепропетровска с низового уровня, в 2000-м перебралась в Днепропетровскую ОГА, где дослужилась до кресла заместителя главы – руководителя аппарата облгосадминистрации. Дальше была работа в местном облсовете (на позиции заместителя председателя) и возвращение на предыдущее место руководительницы аппарата в ОГА, где в 2010-м ее застала победа на президентских выборах Януковича.

И тут Тымчук переезжает в Харьков и становится сначала советником мэра Михаила Добкина, а после победы на мэрских выборах-2010 Кернеса – заместителем городского головы – управляющей делами исполкома Харьковского горсовета. Победа Революции достоинства снова заставляет Айну Леонидовну возвращаться в родной Днепр, где после отставки в 2015-м главы ОГА Игоря Коломойского она в очередной раз садится в привычное кресло заместителя председателя облгосадминистрации – руководителя аппарата.

И находилась в нем до тех пор, пока 27 ноября 2020 года президент Зеленский не подписал свой указ о назначении Тымчук главой ОГА, но уже Харьковской. Тем временем ее предшественник Кучер через три дня прокомментировал в соцсети приход своей преемницы такими словами: "Новая руководитель ХОГА получила карт-бланш на построение новых взаимоотношений центральной власти в регионе. Мои пожелания успеха Айне Тимчук, она всегда может рассчитывать на мою помощь и поддержку".

Хотя для нее сейчас, похоже, важнее не столько поддержка Кучера, который уже ищет работу в Киеве, сколько тех влиятельных харьковчан и не только, кто де-факто пролоббировал такое ее повышение. А среди подобных лоббистов называют фамилии и Кернеса, и Скоробагача, и даже Коломойского. Но точно мы сможем понять реальных покровителей Тымчук лишь по ее действиям во главе Харьковщины, которые усилят того или иного глобального игрока. Первым же испытанием станет завершение коалициады в Харьковском облсовете с выгодным для Банковой форматом большинства, с чем вряд ли мог справиться Кучер.

Напоследок, интересная деталь из биографии Тымчук. Ее первым мужем был Сергей Рыженко – известный на всю страну главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, который на последних выборах баллотировался в мэры Днепра от "Слуги народа", показал не самый плохой результат в 8,7% голосов избирателей и как №1 партийного списка стал депутатом Днепровского горсовета. А вот второй муж руководительницы Харьковщины Андрей Тымчук ранее возглавлял некоторые харьковские государственные предприятия и департамент экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА. Теперь же – новоизбранный депутат Харьковского горсовета от президентской "СН". То есть своеобразные "прихваты" с "ЗеКомандой" Айна Тымчук сейчас есть даже на сугубо семейном уровне.