Геннадий Кернес переизбран мэром Харькова - ТИК

За действующего мэра проголосовали более 195 тысяч харьковчан

За действующего мэра проголосовали более 195 тысяч харьковчан

Фото: Facebook

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Так, согласно данным ТИК, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и переизбран на следующий срок.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Харьковской городской ТИК в комментарии "Суспильному".

Официально, результаты должны объявить уже сегодня, 4 ноября.

Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, их голоса разделились так:

Геннадий Кернес - 60,34% (195044 голосов);

Александр Фельдман - 14,32% (46278);

Алексей Кучер - 7,24% (23401);

Олег Абрамичев - 6,6% (21 315);

Игорь Черняк - 3,12% (10085);

Александра Нарыжная - 1,94% (6282);

Никита Соловьев - 1,3% (4199);

Денис Ярославский - 1% (3233);

Сергей Кушнарев - 0,76% (2470);

Игорь Приходько - 0,58% (1888);

Ирина Денисова - 0,42% (1371);

Валерий Безлепкин - 0,17% (564);

Наталья Пилипенко - 0,17% (558);

Георгий Лаговский - 0,11% (349).

Еще 6180 бюллетеней признаны недействительными.

Ранее сообщалось, что по данным экзит-полла Геннадий Кернес набирает более 57% голосов уже в первом туре и тем самым сохраняет за собой кресло городского главы.