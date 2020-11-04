Геннадий Кернес переизбран мэром Харькова - ТИК
За действующего мэра проголосовали более 195 тысяч харьковчан
За действующего мэра проголосовали более 195 тысяч харьковчан
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Так, согласно данным ТИК, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и переизбран на следующий срок.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Харьковской городской ТИК в комментарии "Суспильному".
Официально, результаты должны объявить уже сегодня, 4 ноября.
Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, их голоса разделились так:
- Геннадий Кернес - 60,34% (195044 голосов);
- Александр Фельдман - 14,32% (46278);
- Алексей Кучер - 7,24% (23401);
- Олег Абрамичев - 6,6% (21 315);
- Игорь Черняк - 3,12% (10085);
- Александра Нарыжная - 1,94% (6282);
- Никита Соловьев - 1,3% (4199);
- Денис Ярославский - 1% (3233);
- Сергей Кушнарев - 0,76% (2470);
- Игорь Приходько - 0,58% (1888);
- Ирина Денисова - 0,42% (1371);
- Валерий Безлепкин - 0,17% (564);
- Наталья Пилипенко - 0,17% (558);
- Георгий Лаговский - 0,11% (349).
Еще 6180 бюллетеней признаны недействительными.
Ранее сообщалось, что по данным экзит-полла Геннадий Кернес набирает более 57% голосов уже в первом туре и тем самым сохраняет за собой кресло городского главы.
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