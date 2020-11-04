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04 ноября 2020, 08:42 307

Геннадий Кернес переизбран мэром Харькова - ТИК

04 ноября 2020, 08:42 307
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За действующего мэра проголосовали более 195 тысяч харьковчан
За действующего мэра проголосовали более 195 тысяч харьковчан
Фото: Facebook
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Харьковская городская территориальная избирательная комиссия обработала 100% протоколов. Так, согласно данным ТИК, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и переизбран на следующий срок.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Харьковской городской ТИК в комментарии "Суспильному".

Официально, результаты должны объявить уже сегодня, 4 ноября.

Всего в голосовании приняли участие 323 218 людей, их голоса разделились так:

  • Геннадий Кернес - 60,34% (195044 голосов);
  • Александр Фельдман - 14,32% (46278);
  • Алексей Кучер - 7,24% (23401);
  • Олег Абрамичев - 6,6% (21 315);
  • Игорь Черняк - 3,12% (10085);
  • Александра Нарыжная - 1,94% (6282);
  • Никита Соловьев - 1,3% (4199);
  • Денис Ярославский - 1% (3233);
  • Сергей Кушнарев - 0,76% (2470);
  • Игорь Приходько - 0,58% (1888);
  • Ирина Денисова - 0,42% (1371);
  • Валерий Безлепкин - 0,17% (564);
  • Наталья Пилипенко - 0,17% (558);
  • Георгий Лаговский - 0,11% (349).

Еще 6180 бюллетеней признаны недействительными.

Ранее сообщалось, что по данным экзит-полла Геннадий Кернес набирает более 57% голосов уже в первом туре и тем самым сохраняет за собой кресло городского главы.

выборы Харьков мэр Геннадий Кернес голосование
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