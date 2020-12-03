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03 декабря 2020, 13:26 55

В городе Яремче на Прикарпатье вдруг перенесли первую сессию горсовета

03 декабря 2020, 13:26 55
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Сообщают, что обнаружили COVID-19 у председателя ТИК
Сообщают, что обнаружили COVID-19 у председателя ТИК
Фото Wikimapia
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Первую сессию новоизбранного Яремчанского горсовета восьмого созыва, которая должна была состояться уже сегодня, 3 декабря, перенесли на 10 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Яремчанского городской избирательной комиссии.

Постановлением №67 Яремчанской МТИК внесели изменения в Постановление №66 и и перенесли дату первой сессии горсовета с 3 на 10 декабря 2020 года. Причина – "в связи с выявлением у членов комиссии положительного результата на COVID-19".

Администратор страницы Яремчанского МТИК Галина Жигалюк, распространив копию постановления, отметила, что сессия переносится "в связи с заболеваемостью председателя и членов ТИК".

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье вместо Андрийовича будут выбирать нового нардепа.

Прикарпатье Яремче горсовет сессия ТИК
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