В городе Яремче на Прикарпатье вдруг перенесли первую сессию горсовета

Сообщают, что обнаружили COVID-19 у председателя ТИК

Сообщают, что обнаружили COVID-19 у председателя ТИК

Фото Wikimapia

Первую сессию новоизбранного Яремчанского горсовета восьмого созыва, которая должна была состояться уже сегодня, 3 декабря, перенесли на 10 декабря.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу Яремчанского городской избирательной комиссии.

Постановлением №67 Яремчанской МТИК внесели изменения в Постановление №66 и и перенесли дату первой сессии горсовета с 3 на 10 декабря 2020 года. Причина – "в связи с выявлением у членов комиссии положительного результата на COVID-19".

Администратор страницы Яремчанского МТИК Галина Жигалюк, распространив копию постановления, отметила, что сессия переносится "в связи с заболеваемостью председателя и членов ТИК".

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье вместо Андрийовича будут выбирать нового нардепа.