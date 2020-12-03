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03 декабря 2020, 12:21 146

В Черноморске депутаты бойкотируют сессию городского совета

03 декабря 2020, 12:21 146
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В зал заседаний пришли только 19 из 39 членов совета, кворума нет
Фото: Думская
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Городской голова Черноморска Василий Гуляев созвал на 3 декабря вторую сессию Черноморского городского совета, однако депутаты проигнорировали ее.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Думская.

Черноморский городской совет не смог начать пленарное заседание второй сессии, на которой должны были избрать секретаря собрания, из-за неявки больше половины депутатов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первая сессия Одесского областного совета VII созыва состоится 4 декабря.

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