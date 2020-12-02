Офис генпрокурора препятствует расследованию дела Микитася и Татарова - заявление НАБУ

Из-за действий Ирины Венедиктовой детективы не смогли задержать подозреваемого в коррупции заместителя Ермака и работника Офиса Зеленского Олега Татарова

Из-за действий Ирины Венедиктовой детективы не смогли задержать подозреваемого в коррупции заместителя Ермака и работника Офиса Зеленского Олега Татарова

Фото: из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и Офис генерального прокурора препятствуют привлечению виновных к ответственности по делу квартир для Нацгвардии.

Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины, передает RegioNews.

В НАБУ в рассказали, что вечером 1 декабря 2020 года Ирина Венедиктова изменила процессуальных руководителей по уголовному делу о получении взятки экспертом МВД по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

В ведомстве отмечают, что Генпрокурорка сделала это тайно, вопреки требованиям УПК Украины, без изучения материалов уголовного дела. Также она не сообщила об этом процессуальным руководителям в этом деле и не имела на это решение любых правовых оснований.

Как результат, детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли в предусмотренные законом сроки осуществить запланированные следственные и процессуальные действия, а именно - сообщить о подозрении еще одному, уже третьему, вероятному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "УкрБуд", - заявили в НАБУ.

В Антикоррупционном бюро выразили убежденность, что эта ситуация - продолжение сознательного давления на следствие, ведь за последние полгода Офис Генерального прокурора прибегает к подобным действиям не первый раз, в частности, в деле по формуле "Роттердам +".

Национальное бюро продолжает прилагать усилия для привлечения к ответственности причастных к топкорупции лиц и возвращения государству украденных ресурсов", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Новый поворот в деле Микитася: заместителя Ермака Татарова обвинили в коррупции.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.